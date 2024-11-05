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Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye sert sözler: Siz niye 3-1 yenildiniz

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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden kendini eleştiren ve Galatasaray'a maç satacağını öne süren Fenerbahçelilere çok sert çıktı. Yıldırım açıklamasında, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" dedi.

Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçı öncesi 'sessiz kalmakla' suçlanan Başkan Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere çok sert yanıt verdi.

"SAMSUNSPOR ASLA MAÇ SATMAZ"

Yıldırım, "Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacakta. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından" ifadelerini kullandı.

"SİZ NEDEN YENİLDİNİZ?"

Fenerbahçelilere tepki gösteren Yıldırım, "Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. 'Adalet' deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız" dedi.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye sert sözler: Siz niye 3-1 yenildiniz

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye sert sözler: Siz niye 3-1 yenildiniz
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSelçuk Ertonga:

Yüksel başkan sen çok yaşa gerekeni konuşmuşsun diyecek söz yok

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Mesele yenilip yenilmememi. Meydan okuyup duruyordun fb maçından önce. Sus pussun şimdi.

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Haber Yorumlarıorhan yaldız:

Herkes biliyor senin ne olduğunu Fener maçından önce mobeselere bile konuşuyordun Galatsaray maçı varken gene Feneri konuşuyorsun. Kendi ile çelisen bir başkan sana ne desek boş biz sahada konuşuruz demiş şaka gibi Fener maçından 10 gün öncesine kadar saha disinda her yerde konuştun Şimdi niye susuyorsun .

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Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Kes sesini chpnin trolü.

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Haber YorumlarıSüleyman Üstündağ:

kim bunu hal etmiştir

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Şimdi konuşuluyor ki daha sonra konuşmaya havmcet kalmasın diye. Klasik çıkışlar. Galatasaray size 5 de atabilir. Fenerbahçe ahım şahin futbol oynamadığı için. Şut çeken olunca gol atılıyor. Ama fenerbahçe de sıkıntı çok. Trabzon maçı sahaya çıkmadan önce 0-1 maç esnasında kopmuş gitmiş. Keşke yenmeseydik. Yerimiz belli olurdu. Bütün maçlarını kazanması gereken bir Fenerbahçe var. Samsun macı kolay maç GS için.

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

YA SEN NASIL BİR OE. SIN.....

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Hakkında şike davası açılması gereken biri.Başta TS olmak üzere bunun kulubü gibi 6-7 tane Gs'ın rezerv takımı var ligde.

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Haber Yorumlarıalper zerey null:

füze atmış malum kulube

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Haber YorumlarıCaner Alp:

Hadi oradan ae

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