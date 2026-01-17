Yüksel Okçuoğlu için Tüpraş Stadyumu'nda tören düzenlendi

Vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkan vekillerinden, Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Yüksel Okçuoğlu için tören düzenlendi.

Tüpraş Stadyumu Tarihi Kapı girişinde düzenlenen törene Dış İlişkiler ve Yurtiçi Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Torunoğulları, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök, Divan Kurulu üyeleri, kulüp çalışanları ile merhumun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Aykut Torunoğulları, merhum Yüksel Okçuoğlu için düzenlenen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Burada değerli ağabeyimiz Yüksel Okçuoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için bulunuyoruz. Türk futboluna uzun yıllar futbolcu, hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili olarak hizmet etmiş divan kurulu üyemiz Yüksel Okçuoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu; dürüstlüğü, çalışkanlığı ve spora olan katkılarıyla daima saygı ve rahmetle anacağız. Merhum Yüksel Okçuoğlu'na Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Yüksel Okçuoğlu için Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen tören, okunan duaların ardından sona erdi. Okçuoğlu'nun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL