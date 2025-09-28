Haberler

Yüksekova'daki Kayakçılar Tehlikeli Yollarda Yarışmalara Hazırlanıyor

Yüksekova'daki Kayakçılar Tehlikeli Yollarda Yarışmalara Hazırlanıyor
Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tekerlekli kayak sporcuları, can güvenliği olmayan yollarda antrenman yaparak Türkiye çapındaki yarışmalara hazırlık yapıyor. Zorlu şartlara rağmen önemli dereceler elde eden sporcular, daha iyi antrenman koşulları talep ediyor.

İlçenin en iyileri olarak gösterilen tekerlekli kayak sporcuları, uygun bir antrenman alanı bulamıyor. Sporcular, çalışmalarını aksatmamak adına tehlikeli ve zorlu şartlara rağmen asfaltta antrenman yapmak zorunda kalıyorlar. Bu durum, genç sporcuların sağlığı ve gelişimleri açısından büyük bir risk teşkil ediyor.

Yüksekovalı sporcular, karşılaştıkları tüm zorluklara ve tehlikelere rağmen Türkiye çapındaki yarışmalardan boş dönmüyor. Farklı spor dallarında mücadele eden bu başarılı gençler, ilçelerine birincilik ve ikincilik gibi önemli dereceleri getirmeyi başarıyor. İmkanları kısıtlı olmasına karşın elde edilen bu dereceler, sporcuların ve antrenörlerin kararlılığının en büyük kanıtı olarak öne çıkıyor.

Başarılı sporcular, tüm bu imkansızlıklara rağmen kendilerine destek verilmesini ve daha iyi şartlarda antrenman yapmayı arzu ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
