Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te sezon sonu yüzler gülüyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 41 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, kümede kalma hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Başantrenör Zafer Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bütçe anlamında diğer takımların gerisinde bulunmalarına karşın, takım olarak hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Kendilerine destek veren taraftarlarına teşekkür eden Aktaş, "Kendimize ve yaptığımız işe inanarak sezon başında koyduğumuz amaca ulaştık. Bunun yanında, ligin zirvesindeki Türk Telekom ve Fenerbahçe dahil, çok önemli galibiyetlere imza attık. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine basketbol dünyasına oyuncular servis ettik. Bu açıdan çok mutluyum. Oyuncularıma, teknik ekibime ve bizi destekleriyle yalnız bırakmayan Denizli halkına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon planlamasına başlayacaklarını aktaran Aktaş, "Yönetimimiz ve Yukatel başta olmak üzere, tüm sponsorlarımızla birlikte üstesinden geleceğimize inandığımız bir mücadeleye gireceğiz. Hedefimiz yine bütçe performans olarak ligin en başarılı takımlarından birini ortaya çıkarmak olacak." ifadelerini kullandı. ???????