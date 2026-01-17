Haberler

Yukatel Merkezefendi'de Bursaspor galibiyeti coşkusu yaşanıyor
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor'u deplasmanda 107-103 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Başantrenör Zafer Aktaş, takımın hücum performansından memnun kaldığını ancak savunma ve ribaund problemlerinin maçı zorlaştırdığını ifade etti. Sam Griffin, maçın yıldızı oldu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor'u deplasmanda uzatmalar sonucu 107-103 yenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı büyük sevinç yaşadı. Başantrenör Zafer Aktaş, Bursaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Hücum performansından memnun olduklarını belirten Aktaş, savunma ve ribaund problemlerinin maçı zorlaştırdığını ifade etti.

Maça hücumda yüksek yüzdeyle başladıklarını vurgulayan Aktaş, "Biz zaten hücumda iyi oynayan bir takımız. İlk yarı bittiğinde 18 asist yapmıştık. Bu da hücumdaki paylaşımımızı net şekilde gösteriyor" dedi. Başka alanlarda ciddi sorunlar yaşadıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, özellikle ribaundlara dikkat çekti. Karşılaşmanın henüz ilk 5 dakikasında 7 hücum ribaundu verdiklerini belirten Aktaş, "Hücumda öne geçiyoruz ama savunmadaki agresifliğimizi koruyamadığımız için çok basit bire bir savunma hataları yapıyoruz. Hücum ribaundları da eklenince rakibin tekrar oyuna ortak olmasına izin veriyoruz. Maç boyunca senaryo hep böyle geçti" ifadelerini kullandı.

AKTAŞ: SAM GRIFFIN MAÇIN YILDIZI

Zorlu bir deplasmanda kritik bir mücadele verdiklerini belirten Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Koçu Zafer Aktaş, "Rakibimiz geçen hafta kazanmıştı, biz kaybetmiştik. İki takım açısından da çok önemli bir maçtı. Buna rağmen oyuncularım müthiş bir efor ortaya koydu. Özellikle hücumda ve maçın son bölümünde gösterdikleri mücadeleden dolayı hepsini tebrik ediyorumö diye konuştu. Sam Griffin'e özel bir parantez açan Aktaş, "Maçın normal süresinin son 30 saniyesinde oyuna girdi, ardından uzatmayı oynadı ve inanılmaz bir performans sergiledi. Maçın yıldızı diyebilirimö dedi.

