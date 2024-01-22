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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Reeder Samsunspor'u mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Reeder Samsunspor'u normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 83-74 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin, Batuhan Söylemezoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 10, Nate Mason 13, Wright 22, Bleijenbergh 8, Pecarski 2, Berke Aygündüz 9, Oktay Güneş, İsmail Karabilen 2, Roko Badzim 13, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 4,

Reeder Samsunspor : Kyser 16, Levi 7, Henry 18, Washington 18, Göktuğ Baş 2, Tarık Sezgün, Bora Satır, Mooney 13,

1. Periyot: 18-18

Devre: 33-36

3. Periyot: 56-52

Normal süre: 69-69

Beş faulle çıkan: 39.81 Wright (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u normal süresi 69-69 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma bölümünde 83-74 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Merkezefendi Samsunspor Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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