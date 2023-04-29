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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Gaziantep'i 95-91 yendi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Gaziantep'i 95-91 yendi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 5 mağlubiyetin ardından evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u yenerek nefes aldı: 95-91.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Berk Kurtulmuş

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca 6, Rogkavopoulos 17, Rathan 15, Ayberk 7, Muhammed Doğan 2, Altan, Gielo 8, Hamilton 19, Harris 21

GAZİANTEP BASKETBOL: Mcintyre 27, Dotson 16, Metin, Egbunu 25, Frankamp 8, Can Uğur 3, Leon Harun 2, Luther 8, Muhsin 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-14

İLK YARI: 39-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 5 mağlubiyetin ardından evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u yenerek nefes aldı: 95-91. Ev sahibi ekip Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyodu 19-14, ilk yarıyı 39-33, üçüncü periyodu da 63-57 önde geçti. Denizli temsilcisinde dün resmi sözleşme imzalayan yeni transfer Harris 21 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Kötü gidişin ardından Play-Off barajından çıkıp düşme hattına yaklaşan Merkezefendi, bu skorla bitime 3 hafta kala 11 galibiyete ulaşarak düşme tehlikesini büyük oranda üzerinden attı.


- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor

Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Gaziantep Türkiye Spor Haberler

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