Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Gaziantep'i 95-91 yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 5 mağlubiyetin ardından evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u yenerek nefes aldı: 95-91.
SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Berk KurtulmuşYUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca 6, Rogkavopoulos 17, Rathan 15, Ayberk 7, Muhammed Doğan 2, Altan, Gielo 8, Hamilton 19, Harris 21GAZİANTEP BASKETBOL: Mcintyre 27, Dotson 16, Metin, Egbunu 25, Frankamp 8, Can Uğur 3, Leon Harun 2, Luther 8, Muhsin 21'İNCİ PERİYOT: 19-14İLK YARI: 39-333'ÜNCÜ PERİYOT: 63-57 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 5 mağlubiyetin ardından evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u yenerek nefes aldı: 95-91. Ev sahibi ekip Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyodu 19-14, ilk yarıyı 39-33, üçüncü periyodu da 63-57 önde geçti. Denizli temsilcisinde dün resmi sözleşme imzalayan yeni transfer Harris 21 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Kötü gidişin ardından Play-Off barajından çıkıp düşme hattına yaklaşan Merkezefendi, bu skorla bitime 3 hafta kala 11 galibiyete ulaşarak düşme tehlikesini büyük oranda üzerinden attı.- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Spor