Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray NEF'i ağırlıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunun ilk maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin köklü takımlardan Galatasaray NEF'i ağırlayacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her maç PAÜ Arena'yı doldurarak takımımıza büyük destek olan taraftarımızı bu büyük maça davet ediyorum" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu, bu hafta oynanacak maçlar ile başlıyor. Denizli'yi Süper Lig'de temsil eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket sezonun ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yaptığı transferler ile takımı güçlendiren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk maçında Galatasaray NEF ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 30 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'te PAÜ Arena'da oynanacak.

"Sezona güzel başlamak istiyoruz"

Merkezefendi'nin ve Denizli'nin basketbol takımına her zaman büyük destek olduğunu belirten Başkan Doğan, sezona daha hırslı ve güçlü başlayacaklarını söyledi. Başarılı bir sezon geçirmek için çalıştıklarını dile getiren Doğan, "Takımımızın yeni sezona başlamasına saatler kaldı. Denizli'mize yaşattığı adrenalin ve heyecan dolu maçları yeni sezonda da izleyeceğiz. Taraftarımız, takımımızın her zaman yanında olan ve onları destekleyen büyük bir aile. Galatasaray gibi güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz ancak takımımızın gücüne inanıyorum. Her oyuncumuz ve teknik ekibimiz sahada en iyi performansını sergilemek için hazır. Biz de maçın son dakikasına kadar takımımızı desteklemek için orada olacağız. Tüm taraftarımızı bu büyük maça davet ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ