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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece'yi 80-75 yendi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece'yi 80-75 yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 80-75'lik skorla mağlup etti. Maçın periyotları 17-16, 44-31, 62-54 olarak sonuçlandı.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 20, Tyler Cook 12, Lomazs 8, Ayberk Olmaz 9, McLemore 11, Arca Tülüoğlu 3, Berke Aygündüz, Shittu 10, Bleijenbergh 7, İsmail Karabilen

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Franke 24, Erdi Gülaslan 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan Koşut 2, Yesukan Onar 2, Arda Berk Kaya, Love 11

1. Periyot: 17-16

Devre: 44-31

3. Periyot: 62-54

Beş faulle oyundan çıkan: 36.45 McLemore (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 80-75 yendi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor
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