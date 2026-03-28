Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor: 92-80
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil, Ahmet Tatlıcı
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Zoriks 13, Bleijenbergh 20, Miles 19, Roko Badzim 11, Mahir Ağva 5, Emre Tanışan, Griffin 5, Ömer Can İlyasoğlu 9, Omic 10, Erbey Kemal Paltacı,
ALİAĞA PETKİMSPOR: Boran Güler, Whittaker 3, Efianayi 25, Blumbergs 3, Sajus 4, Brown 6, Franke 8, Mustafa Kurtuldum 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Yiğit Kaba, Troy Selim Şav 7, Floyd 17
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
DEVRE: 45-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 92-80 yendi. Maçın ilk periyodunu 2 sayı geride kapatan (20-22) ev sahibi ekip, ilk yarıyı ise 45-38 önde bitirdi. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 73-55 üstün tamamlayan Denizli temsilcisi, İzmir ekibi Aliağa Petkimspor'u 92-80 yendi.