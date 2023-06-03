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Yukatel Kayserispor'un 2023-2024 Sezonu Forması Görücüye Çıktı

Yukatel Kayserispor'un 2023-2024 Sezonu Forması Görücüye Çıktı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un yeni sezon forması, Mame Baba Thiam, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Baran Ali Gezek tarafından tanıtıldı. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, 'Mücadele ruhunu sen de yaşa! 2023-2024 sezonu çubuklu formamız' denildi.

Yukatel Kayserispor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği yeni forması görücüye çıktı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un yeni sezonda giyeceği efsane sarı kırmızı çubuklu forması belli oldu. Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılan forma çekiminde Mame Baba Thiam, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Baran Ali Gezek yeni sezon formasını giyerek objektiflerin karşısında geçtiler.

Yukatel Kayserispor Kulübü'nden yeni formalarla ilgili yapılan paylaşımda, "Mücadele ruhunu sen de yaşa! 2023-2024 sezonu çubuklu formamız" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gökhan Sazdağı Kayserispor Baba Spor Haberler

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