Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Murat Asil - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan ÜrünYukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Ramazan Civelek (Dk. 60 Arif Kocaman), Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 76 Kemen), Campanharo, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün

Yukatel Kayserispor : Cenk Gönen, Ramazan Civelek (Dk. 60 Arif Kocaman), Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 76 Kemen), Campanharo, İbrahim Akdağ (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Emrah Başsan (Dk. 46 Mane), Gökhan Sazdağı, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Hayrullah Erkip), İlhan Parlak

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Karim Hafez, Awuku, Campi, Kerem Altunışık (Dk. 58 Burak Efe Yaz), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 84 Berat Mert), Atakan Müjde (Dk. 84 Erşan Yaşa), Mert Miraç Altıntaş (Dk. 84 Emircan Bayrakdar), Barış Başdaş, Umut Taniş (Dk. 73 Haqi Osman), Tetteh

Goller: Dk. 10 ve 45+3 Gökhan Sazdağı, Dk. 72 Hayrullah Erkip (Yukatel Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 40 Campanharo (Yukatel Kayserispor ), Dk. 70 Atakan Müjde, Dk. 79 Tetteh, Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın açılış maçında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

56. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Mane, rakiplerini geçtikten sonra topu Gökhan Sazdağı'na aktardı. Sol çaprazdan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

72. dakikada ev sahibi ekip, skoru 3-0'a getirdi. Uğur Demirok'un uzun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Yasir Subaşı'nın içeriye çevirdiği topla penaltı noktası civarında buluşan Hayrullah Erkip'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.

Karşılaşma, Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA / Murat Asil - Spor

Büyükşehir Belediyesi, Uğur Demirok, Kayserispor, Subaşı, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title