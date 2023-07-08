Yukatel Kayserispor Futbolcuları Sağlık Kontrolünden Geçti
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Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un futbolcuları, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idmanların ardından futbolcular, özel bir hastanede çeşitli muayenelerden geçirildi.
Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'lu futbolcular sağlık kontrolünden geçti.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor
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