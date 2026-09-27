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Yukatel Denizli Basket Başkanı Deveciler, Aliağa Petkimspor yenilgisini değerlendirdi

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Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkimspor'a deplasmanda 85-81 yenilen Yukatel Denizli Basket'in Başkanı Veli Deveciler, mağlubiyeti değerlendirdi. Deveciler, yenilginin takım için önemli bir tecrübe olduğunu ve her rakibi mağlup edebilecek güçte olduklarını söyledi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonunun ilk haftasında deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 85-81 mağlup olan Yukatel Denizli Basket'in Başkanı Veli Deveciler, değerlendirmelerde bulundu. Deveciler, alınan yenilginin takım adına önemli bir tecrübe olduğunu belirterek, Denizli Basket'in her rakibi mağlup edebilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Başkan Veli Deveciler, mağlubiyete rağmen takımına olan güveninin tam olduğunu vurguladı. Deveciler, "Bu kayıp bir kazanç. Her takıma kazanacak gücümüz var ve öyle olacak" diyerek sezonun geri kalanı için iddialı bir mesaj verdi. Aliağa Petkimspor karşılaşmasının takım açısından önemli dersler içerdiğini ifade eden Deveciler, sezonun henüz başında olduklarına dikkat çekti. Yönetim olarak teknik heyet ve oyunculara güvendiklerini belirten Deveciler, takımın önümüzdeki haftalarda daha iyi bir görüntü ortaya koyacağına inandığını dile getirdi. Yukatel Denizli Basket, deplasmanda alınan mağlubiyetin ardından çalışmalarına ara vermeden devam ederken, gözler sezonun ilk iç saha karşılaşmasına çevrildi. Yukatel Denizli Basket, sezonun ilk iç saha maçında Tofaş'ı konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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