Üye Girişi
Haberler

Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: 2-0'dan 3-3'e Yakalamak Kolay Değil

Güncelleme:

Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, Corendon Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçta oyuncularını tebrik ederek, 2-0'dan geri dönüp 2-2'yi ve sonrasında da 3-3'ü yakalamanın kolay olmadığını söyledi. Karaman, yeni bir takım olduklarını ve zaman zaman güzel şeylerin olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, 2-0'dan 2-2'yi ve sonrasında da 3-3'ü yakalamanın kolay olmadığını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik ederek, "2-0'dan geri dönüp 2-2'yi yapan, daha sonra 3-2'den tekrar 3-3'ü yapan oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. 2-0'dan ve sonrasında 3-2'den dönüş yapmak ise hiç kolay değil. Çünkü 2-2'yi yakalamışsın. Oyunun momentumu, oyunun temposu, oyunun motivasyonu size geçmişken skorun 3-2'ye gelmesiyle demoralize olup peşinden dördü de yiyebilirsiniz. Ama oyuncularımız bırakmadı, 3-3'e yakaladılar." diye konuştu.

Karaman, yeni bir takım olduklarının altını çizerek oyun içerisinde zaman zaman güzel şeylerin de olduğunu belirtti.

Bunun yeterli olmadığını anlatan Karaman, "İlk devre oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Son vuruşu iyi yapamadık. Ama iki tane bireysel hatadan gol yedik. Tabii bu bir teknik adam için çözülmesi zor bir olay. 0-0 giden bir maçta veya normal yediğiniz gollerde taktik, oyuncu değişiklikleri yapabilirsiniz. Ama bireysel hatada oyuncu değişiklikleri, sistemi, taktiği değiştirmek çok zor oluyor." dedi.

"Deplasmanda 2 0'dan sonra alınan bir puanın da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum"

Karaman, ikinci yarıya kaleci değişikliğiyle başladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bütün riskleri kendim aldım. İki tane gol yiyen ve demoralize olan bir oyuncu arkadaşımız var. Olabilir, o da bizim oyuncumuz. Sorun yok. Ama buna rağmen Vedat da penaltıyı çıkardı, yan topu aldı, yumrukladı. O da en azından 'Bu rekabet ortamında varım.' dedi. Zaten amacımız yeni gelenler ve elimizdeki oyuncularla iyi bir rekabet ortamını oluşturup, puanları alıp, peş peşe seri galibiyetlerle ligin altındaki takımla aramızdaki bağı koparmak istiyoruz."

Zor bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Karaman, "Maçtan önce psikolojik olarak sıralamaya baktığınızda biz kaybetsek aynı puanda oluyoruz. Ligin dibine yaklaşıyoruz. Kazandığımız zaman alttan biraz uzaklaşacağız ama deplasmanda 2 0'dan sonra alınan bir puanın da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Adana Demirspor Hikmet Karaman Karaman Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi! Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir? 18 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? SAKARYASPOR – ÇORUM FK CANLI: Sakaryaspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Sakaryaspor Çorum FK canlı yayın linki! GAZİANTEP FK – SAMSUNSPOR CANLI: Gaziantep FK – Samsunspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK Samsunspor canlı yayın linki! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Kızılcık Şerbeti 52. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 18 ŞUBAT | İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 96. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Eyüp Aksu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu hangi partiden? YARGI İCLAL SAVCI KİM? Defne Kayalar kimdir, kaç yaşında ve dizileri neler? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 83. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title