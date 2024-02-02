Yukatel Adana Demirspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Yeni transferler Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu da takımla ilk antrenmanlarına çıktı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Mavi-lacivertliler, antrenmanda koordinasyon, pas ve taktik çalıştı.
Adana Demirspor'un yeni transferleri Abat Aymbetov, Nabil Alioui ve Breyton Fougeu da takımla ilk antrenmanına çıktı.