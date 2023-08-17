Yukatel Adana Demirspor - Osijek Maçı Hakem ve Kadroları

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Yukatel Adana Demirspor ile Osijek takımları arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç Opus Arena'da oynanacak ve İngiltere'den John Brooks, Lee Betts ve Akil Howson hakem üçlüsü yönetecek. Osijek takımının kadrosunda Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic, Caktas, Briek, Bukvic, Lovric ve Mierez yer alırken, Yukatel Adana Demirspor'un kadrosunda Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola ve Cherif Ndiaye bulunuyor.