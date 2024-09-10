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Yozgat Valiliği, Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na malzeme desteği sağladı

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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na malzeme desteği sağladıklarını belirterek, takıma başarılar diledi.

Yozgat Valiliği tarafından Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na malzeme desteğinde bulunuldu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, bu yıl Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele edecek olan Sorgun Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı valilik makamında ağırladı. Takım oyuncuları ve yönetimiyle bir araya gelen Vali Özkan, spor kulübüne malzeme desteği sağlandığını belirterek, sporun ve sporcuların her zaman yanında olacaklarını vurgulayıp takıma ligde başarılar diledi.

Vali Özkan, "Sporcu kardeşlerimiz ilimizi ve Sorgun ilçemizi özveri ile gönüllü olarak temsil etmeye devam ediyorlar. Bu sene de aynı başarı, güzellik ve birliktelik ile yollarına devam edecekler. Ben kendilerini kutluyorum. Onlar için ne gerekiyorsa valiliğimiz ve hemşerilerimiz olarak yapmaya hazırız ve takımımızın arkasındayız" dedi.

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu da Vali Özkan'a teşekkür ederek destekleri sayesinde takımın daha iyi seviyelere geleceğini söyledi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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