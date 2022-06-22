Yozgat, Uluslararası Rafting Kulüpler Kupası yarışlarına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 16-22 Temmuz'da Yozgat'ta düzenlenecek "Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prix"sinin (Uluslararası Kulüpler Kupası) açılışını gerçekleştirecek.

Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Çekerek Belediyesi iş birliğiyle Çekerek ilçesinde oluşturulan yapay rafting parkurunda düzenlenecek.

Türkiye Rafting Federasyonu ev sahipliğindeki organizasyona 300'e yakın yerli ve yabancı sporcu, antrenör, hakem ve teknik ekip katılacak.

Bölgeye sportif, kültürel ve ekonomik önemli bir değer katması hedeflenen organizasyonun açılışını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gerçekleştirecek.

Oktay, şampiyona sırasında yapılacak Çekerek Doğa ve Spor Festivali'ne de katılacak. Festivalde çeşitli yarışmalar, konserler ve Türk Yıldızları gösterisi yer alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın desteği ile Yozgat'ın Çekerek ilçesine kazandırılan yapay parkur, ilk kez bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. İlçede yarışma için heyecanlı bir hazırlık süreci yaşanıyor.