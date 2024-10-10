Yozgat'ta Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Yozgat'a 40 ilden gelen yaklaşık 350 sporcunun mücadelesi büyük ilgi ile izlendi. Kıyasıya geçen müsabakaların açılış seremonisinde konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Yozgat'ta her geçen gün birçok hizmeti ve etkinliği vatandaşla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Vali Özkan, gerek altyapı gerek üstyapı hizmetlerinin yanında sanatsal, sportif ve bilimsel etkinlikleri halk ile buluşturmaya devam ettiklerini dile getirdi.

"Lisanslı sporcu sayımız 11 bin 500"

Kuşak Güreşleri Büyük Kadın ve Erkekler Türkiye Şampiyonası'nı Yozgat'ta düzenlemekten duydukları memnuniyeti ifade eden Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, yeni kurulmuş bir federasyon olduklarını belirtti. Türkiş, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha canlı, daha güzel organizasyonlarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Biz bu yıl itibariyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu olarak Dünya Güreş Birliği'nin de üyesi olduk. Şu an da lisanslı sporcumuz 11 bin 500'ü geçmiş durumda. İki yıllık bir federasyon için oldukça iyi bir rakam. Bu yıl sonu itibariyle bunun 13 bin civarına geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Güreş lisesi kurulması için görüşmelerimiz devam ediyor"

Yozgat'ta güreş lisesi kurulması için Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşmelerinin devam ettiğini de söyleyen Türkiş, "Burada bir güreş lisesi kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Eğer burada bir güneş lisesi kurulursa tamamen branş anlamında hem minder güreşine hem de geleneksel güreşlerimize katkı sağlayacak. Yozgat'ın zaten mayasında olan güreşi daha da etkili hale ve istenilen seviyeye getireceğiz diye umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sporculara madalyaları takdim edildi

Konuşmaların ardından dereceye giren sporcuların ödüllerini Vali Mehmet Ali Özkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, milli güreşçi Taha Akgül takdim etti.

Müsabaka sonunda erkekler 55 kilogramda Halil Gökdeniz, 60 kilogramda Mehmet Yüce, 66 kilogramda Mert Kaplan, 73 kilogramda Cebrail Bolat, 81 kilogramda Umut Özcan Sucu, 90 kilogramda Muharrem Alperen Arslan, 100 kilogramda Mehmet Emin Demir, 100 kilogram üzerinde ise Cihan Ayber Tiyek birinci oldu.

Kadınlarda 44 kiloda Nesrin Çetin, 48 kilogramda Emine İkra Candan, 52 kilogramda Ayeşnur Özden, 57 kilogramda Sümeyye Çekici, 63 kilogramda Işıl Sinem Aydın, 70 kilogramda Zeynep İnci Çerez, 78 kilogramda Merve Yurdakul, 78 üstü kilogramda ise Gizem Coşkun şampiyon oldu. - YOZGAT