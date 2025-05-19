Yozgat'ta 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Yozgat'ta 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Yozgat'ta çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen güreş müsabakasında Yunus Emre Yaman birinci oldu ve ödülünü Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Yozgat'ta coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar, Yozgat Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda Karakucak Güreşleri düzenlendi. Güreş müsabakasının yanı sıra çeşitli branşlardan sporcuların gösterileri, şiir ve şarkılar, halk oyunu gösterileri programa renk kattı.

Güreş müsabakasında heyecanlı anlar yaşandı. Müsabaka finalinde Yunus Emre Yaman birinci, Halil Hopur ikinci, Bekir Demirtaş üçüncü oldu. Birinci olan Yunus Emre Yaman, ödülünü Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan aldı. Sporcuyu tebrik eden Vali Özkan "Yozgat geçmişten bugüne maziden güne, geleceğe atiye er meydanı, yiğitler mekanı. Bu meydanda yiğitlerimizi ağırladık. Yüreklerine sağlık. Hakikaten ata sporumuzu hem ülkemizde hem de uluslararası arenada temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran gençlerimize bir kez daha minnetlerimi sunuyorum. Bu vesile ile bütün Türk gençliğinin bayramını kutluyorum" dedi.

Birinci olan Baş Pehlivan Yunus Emre Yaman ise "Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bugün 16 Baş Pehlivan olarak katıldık. Ben de şampiyon oldum, altın kemeri aldım. Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Çok mutluyum, gururluyum" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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