Yozgat'ta yeni şampiyon güreşçiler yetişiyor

Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp, İlhan Çıtak ve Rıza Kayaalp gibi olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçiler çıkan Yozgat'taki Güreş Eğitim Merkezi'nde yeni şampiyon adayları yetişiyor.

Milli takıma çok sayıda sporcu kazandıran Yozgat Güreş Eğitim Merkezi, ata sporu güreşte genç sporculara modern tesislerde eğitim imkanı sağlıyor.

Yaklaşık 50 öğrenci kapasiteli merkezde, 28'i yatılı, 12'si gündüzlü, 5'i kadın, 45 sporcu, çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde haftanın 6 günü düzenli antrenman yapan sporcular, beslenme düzeninden uyku programına, okul çıkışındaki zaman yönetimlerinden antrenman temposuna disiplinli bir sistem içinde eğitiliyor.

"Güreşte Türkiye'nin beşiği"

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, AA muhabirine, kentin "güreşte Türkiye'nin beşiği" illerin başında geldiğini söyledi.

Türk güreş tarihine geçen kentte Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp, İlhan Çıtak ve Rıza Kayaalp gibi isimlerin yetiştiğini anımsatan Hopur, Bozok Yaylası'ndan yeni şampiyonlar çıkacağından ümitli olduğunu belirtti.

Güreş Eğitim Merkezi hakkında bilgi veren Hopur, "Şu anda minikler ve yıldızlarda Türkiye ve Balkan şampiyonalarında derece elde eden sporcularımız var. Hedefimiz bu çocuklarımızın büyüklerde milli takıma girip Avrupa ve dünya şampiyonu olmalarıdır." dedi.

Hopur, güreşe ve güreşçilere ayrı önem verdiklerini vurgulayarak sporcuların modern şartlarda ve teknolojik imkanlardan faydalanarak antrenman yapmalarına olanak sağlandığını aktardı.

Merkezde yetişip milli takıma yükselen yeni sporcuların bulunduğunu dile getiren Hopur, şöyle konuştu:

"Güreş Eğitim Merkezimizden yetişmiş, milli takımda 23 yaş altı ve büyüklerde ülkemizi temsil eden Üzeyir Pehlivan ve Beytullah Kayışdağ gibi güreşçilerimiz var. Bu sayının artacağına inanıyoruz. Burada yetiştirdiğimiz sporcuları başka illere vermeden Yozgat'ta kulüpleşmelerini ve burada ikamet ederek Yozgat adına güreşmelerini istiyoruz."

Yozgat'ta güreş alanında kulüpleşme adına Valilik koordinesinde çalışmaların sürdürdüğünü ve İl Özel İdaresi bünyesinde büyüklerde bir takım kurulacağını anlatan Hopur, güreşçilerin kurulacak takımda memleketlerini temsil etme imkanı bulacaklarını ifade etti.

"Bayrağı sonraki nesle teslim edeceğiz"

Merkezin antrenörü Fatih Canbaş ise kendisinin de Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nden mezun olduğuna dikkati çekerek yeni şampiyonlar yetiştirmek için görev yaptığını söyledi.

Merkezde 13, 14, ve 15 yaş altı ile yıldızlar kategorilerinde sporcular bulunduğunu ifade eden Canbaş, öğrencileri 6. sınıftan itibaren alıp lise sona kadar güreş eğitimi verdiklerini, başarılı sporcuları ise transfer ettiklerini anlattı.

Buradan birçok sporcunun milli takıma gittiğini dile getiren Canbaş, "Eğitimlerimizle bundan sonra da göndermeye devam edeceğiz inşallah. Bayrağı sonraki nesle teslim edeceğiz. Buradan mezun olan birçok sporcumuz Avrupa ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı göndere çektirdi. Bundan dolayı çok gururlanıyor ve onur duyuyoruz. Antrenör olduğumuzu bize hissettiriyorlar." diye konuştu.

"Olimpiyatlarda ülkem adına güreşeceğim"

Güreşçilerden 13 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Polat, Sivas'taki organizasyonda 44 kiloda grekoromen stilde Türkiye 3'üncüsü olduğunu kaydetti.

Polat, çok "sıkı" çalıştığını ve hedefinin Rıza Kayaalp gibi Avrupa ve dünya şampiyonluğuna ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Sporculardan Yiğit Celil Şahin ise haftanın 6 günü antrenman yaptığını anlatarak "İnşallah şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım. Bir gün olimpiyatlarda ülkem adına güreşeceğim." ifadelerini kullandı.