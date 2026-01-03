Haberler

Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Yozgat Gençlik Spor Kulübü, Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ardeşen Belediyesi'ni 33-17 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 17-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Yozgat Gençlik Spor Kulübü, Ardeşen Belediyesi'ni 33-17 mağlup etti.

Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Spor
