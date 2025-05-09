Youssef En-Nesyri 6 Maç Sonra Gol Attı

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'de 6 maç sonra gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i 4-1 mağlup ederken 3. gol Youssef En-Nesyri'den geldi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan En-Nesyri, 86. dakikada Flip Kostic'in ortasında kafayı vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Sarı-lacivertlilerin en golcü oyuncusu konumunda olan Faslı forvet, suskunluğunu bu maçta bozdu. 2 Mart 2025'te oynanan Antalyaspor karşısında gol sevinci yaşayan Youssef En-Nesyri, lig, kupa ve Avrupa'da gol atamamıştı. 27 yaşındaki forvet Süper Lig'de 6 maç sonra gole imza attı.

Youssef En-Nesyri, 19'u ilk 11 olmak üzere 31 maçta sahaya çıkarken 17 gole ulaştı. En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor. - İSTANBUL