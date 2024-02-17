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Yorumu size bırakıyoruz! İşte Rizespor-Fenerbahçe maçının oynandığı zemin

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Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile deplasmanda kozlarını paylaştığı maça zemin damga vurdu. İşte iki takım futolcularının da futbol oynamakta hayli zorlandığı mücadeleden kareler...

Süper Lig devi Fenerbahçe, ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşıyor.

ZEMİN MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Maçın başlamasından saatler önce yağan yağmur maç oynanınca da devam edinde sahanın zemini hayli ağırlaştı. Futbolcuların top konrolünde oldukça zorlandığı anlar kameralara takıldı.

İşte maçtan kareler:

Yorumu size bırakıyoruz! İşte Rizespor-Fenerbahçe maçının oynandığı zeminGörüntü: beIN SPORTS

Yorumu size bırakıyoruz! İşte Rizespor-Fenerbahçe maçının oynandığı zeminGörüntü: beIN SPORTS

Yorumu size bırakıyoruz! İşte Rizespor-Fenerbahçe maçının oynandığı zeminGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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