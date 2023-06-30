Yorumlar efsane! İsmail Kartal'la buluşan Ali Koç'un rahatlığı taraftarı çıldırttı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Teknik Direktör İsmail Kartal ile eli cebinde verdiği poz sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar Koç'un rahatlığını eleştirdi.

Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'ı ziyarete giden Ali Koç'un o anlardaki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu. Elleri cebinde olan ve takım elbise giymeyen Ali Koç'u kullancılar sert şekilde eleştirdi.

ALİ KOÇ ZİYARET ETTİ

Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'dan yeni sezon için ilk fotoğraf geldi. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda Koç'un eli cebinde poz vermesi çok tartışıldı.

GÜNDEM OLDU

Başkan Ali Koç'un İsmail Kartal'ın yanında oldukça rahat şekilde poz vermesi ve takım elbise giymemesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarla Ali Koç'u adeta topa tuttu.

İşte o yorumlaradan bazıları;