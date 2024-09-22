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Yolu kesip soru sormak isteyen muhabiri yerin dibine soktu: Gazeteci olduğuna emin misin?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde yaşadığı 3-1'lik yenilginin ardından basın toplantısına katılmadan statdan ayrıldı. Mourinho, stattan ayrılırken bir muhabirin, "One question (bir soru)" diye seslenen bir muhabirin yanına geldi. Muhabir Mourinho'ya telefonunda bulunan dil çevirme programı aracılığıyla soru sormak istedi. Mourinho

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadan statdan ayrıldı. O anlara damga vuran olay ise bir muhabirin Portekizli antrenöre soru sormayı istemesi oldu.

KANARYA DERBİYİ KAYBETTİ

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbisinde mağlubiyet yaşadı.

BASIN TOPLANTISINA KATILMADI

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının uzun sürmesi üzerine basın toplantısına katılmadı. Mourinho'yu tam stattan ayrılırken büyük bir sürpriz bekliyordu.

Portekizli hoca takım otobüsüne giderken "One question (bir soru)" diye seslenen bir muhabirin yanına geldi. Muhabir Mourinho'ya telefonunda bulunan dil çevirme programı aracılığıyla soru sormak istedi. Mourinho'nun, "Kimsin sen! Gazeteci misin?" diye çıkışmasına çalıştığı kanalın İngilizce ismi olan "White Channel (Beyaz Tv)" yanıtını verdi. Bunun üzerine elindeki telefona doğru Türkçe konuşmaya başlayan muhabire Mourinho, "Şaka mı yapıyorsun, yoksa ciddi misin?" ifadesini kullandı. Daha sonra da "I dont speak Turkish (Türkçe konuşamıyorum)" diyerek uzaklaştı.

Yolu kesip soru sormak isteyen muhabiri yerin dibine soktu: Gazeteci olduğuna emin misin?
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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