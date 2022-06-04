Yok böyle bir para! Real Madrid'in transfer bütçesi olay oldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de La Liga'yı kazanan İspanyol devi Real Madrid, yeni sezon öncesi transfer bütçesini belirledi. Eflatun beyazlı ekibin bu yaz transfer bütçesi 450 milyon euro olacak.
Bu sezon başarıdan başarıya koşan Real Madrid, yeni sezon öncesi transfer döneminde kritik hamleler yapmaya hazırlanıyor. Kupalara ambargo koymak isteyen Madrid, yıldız oyuncuları kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
400 MİLYON EURO
Picon'un haberine göre, hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Madrid temsilcisinde başkan Florentino Perez, transfer bütçesini 450 milyon euro olarak belirledi.
MBAPPE'Yİ İSTİYORLARDI
Real Madrid, uzun süredir hedefi olan Kylian Mbappe transferinde sürpriz bir şekilde mutlu sona ulaşamamıştı. Mbappe transferine büyük bütçe ayıran dev kulüp bu parayı farklı alternatiflerde kullanmak istiyor.