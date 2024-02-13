Yok artık Yattara! Hem yaşı hem de imza attığı takım çok konuşulur
Trabzonspor efsanesi İbrahima Yattara, ilginç bir sözleşmeye imza attı. 43 yaşındaki futbolcu, Sivas Süper Amatör Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
Süper Lig devi Trabzonspor'un efasane futbolcusu İbrahima Yattara,Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a imzayı attı.
SÖZLEŞME İZMALADI
İmranlıspor Kulübü, Yattara ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ile Kulüp Avukatı Enes Yüksel de katıldı.
YAKINDA TAKIMA KATILACAK
18 Şubat'ta başlayacak play-off mücadelelerinde forma giyecek olan İbrahim Yattara'nın önümüzdeki günlerde İmranlı'ya giderek takımla tanışması ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi.