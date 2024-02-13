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Yok artık Yattara! Hem yaşı hem de imza attığı takım çok konuşulur

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Trabzonspor efsanesi İbrahima Yattara, ilginç bir sözleşmeye imza attı. 43 yaşındaki futbolcu, Sivas Süper Amatör Ligi'nden Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek için mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.

Süper Lig devi Trabzonspor'un efasane futbolcusu İbrahima Yattara,Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a imzayı attı.

SÖZLEŞME İZMALADI

İmranlıspor Kulübü, Yattara ile play-off maçları süresince sözleşme imzaladı. İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde İmranlıspor Kulüp Başkanı Adnan Avcı ile Kulüp Avukatı Enes Yüksel de katıldı.

Yok artık Yattara! Hem yaşı hem de imza attığı takım çok konuşulur

YAKINDA TAKIMA KATILACAK

18 Şubat'ta başlayacak play-off mücadelelerinde forma giyecek olan İbrahim Yattara'nın önümüzdeki günlerde İmranlı'ya giderek takımla tanışması ve çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trabzonspor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

mardinli yiğit:

bu yaşına rağmen çoğundan iyi oynar..

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Oğuzsoyu:

Kazandığı paraları çar çur etmiş anlaşılan ki amatör kümede ki rakamlara razı oldıuğuna göre. demekki kazandığın zaman çar çur etmeyeeksin. lükse kaçmayacaksın. İSraf etmeyeceksin.

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Taner:

Kariyerin zirvesi denen birşey var.Pik yaptığın yerde bırakacan.Şimdi bu ne Yattara.Yani seninkide tabiri caiz ise nefes alsın yetere dönmüş.Bastın paraları kim bilir nelere.Şimdi düştün bu hallere.Hiçmi yatırım yapmadın.Hazıra dağ dayanmaz ata sözünü sana hiç söylemedilermi.Bu kadarmı düştün.

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