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Bunu nasıl yaptın Valencia! Kaçırdığı pozisyon Fenerbahçelilere saç baş yoldurdu

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Bunu nasıl yaptın Valencia! Kaçırdığı pozisyon Fenerbahçelilere saç baş yoldurdu

Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, Ümraniyespor maçının 13. dakikasında kaçırdığı net fırsatla taraftarları çıldırttı. 4 futbolcuyu çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia, ofsayttan kurtulup boşa çıkan arkadaşına pas atmak ya da şut çekmek yerine çalıma kalkıştı. Topu kaleciye kaptıran Valencia, net fırsatı cömertçe harcadı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, zoru başarıp kolayı kaçırıyor. Sarı-Lacivertliler'in Ümraniyespor'la deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Valencia inanılmaz bir pozisyon harcadı.

Yok artık Valencia! Kaçırdığı pozisyon taraftara saç baş yoldurduValencia burada 3 futbolcunun arasından çıktı. Görüntü: beIN Sports

EN KÖTÜSÜNÜ SEÇTİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında 4 Ümraniyesporlu futbolcuyu çalımlayıp ceza sahasına giren Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia, ofsayttan kurtulup boşa çıkan Batshuayi'ye pas atmak ya da şut çekmek yerine çalım atmaya kalkıştı. Valencia topu kaleciye kaptırdı, Fenerbahçe öne geçme fırsatını kaçırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Valencia için çok sert paylaşımlar yaptı.

Yok artık Valencia! Kaçırdığı pozisyon taraftara saç baş yoldurduSon savunmacıyı da geçip kaleye ilerledi.

Yok artık Valencia! Kaçırdığı pozisyon taraftara saç baş yoldurduKarşı karşıya kaldığı pozisyon.

Yok artık Valencia! Kaçırdığı pozisyon taraftara saç baş yoldurduTopu kaleciye kaptırdığı an.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Spor Haberler

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