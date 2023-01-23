Bunu nasıl yaptın Valencia! Kaçırdığı pozisyon Fenerbahçelilere saç baş yoldurdu

Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, Ümraniyespor maçının 13. dakikasında kaçırdığı net fırsatla taraftarları çıldırttı. 4 futbolcuyu çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia, ofsayttan kurtulup boşa çıkan arkadaşına pas atmak ya da şut çekmek yerine çalıma kalkıştı. Topu kaleciye kaptıran Valencia, net fırsatı cömertçe harcadı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, zoru başarıp kolayı kaçırıyor. Sarı-Lacivertliler'in Ümraniyespor'la deplasmanda kozlarını paylaştığı maçta Valencia inanılmaz bir pozisyon harcadı.

Valencia burada 3 futbolcunun arasından çıktı. Görüntü: beIN Sports

EN KÖTÜSÜNÜ SEÇTİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında 4 Ümraniyesporlu futbolcuyu çalımlayıp ceza sahasına giren Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia, ofsayttan kurtulup boşa çıkan Batshuayi'ye pas atmak ya da şut çekmek yerine çalım atmaya kalkıştı. Valencia topu kaleciye kaptırdı, Fenerbahçe öne geçme fırsatını kaçırdı. Sarı-Lacivertli taraftarlar Valencia için çok sert paylaşımlar yaptı.

Son savunmacıyı da geçip kaleye ilerledi.

Karşı karşıya kaldığı pozisyon.

Topu kaleciye kaptırdığı an.