Yok artık Serdar Dursun! Maça girer girmez gol attı
Fenerbahçe'nin ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Rizespor maçına Serdar Dursun damga vurdu. İkinci yarının hemen başında oyuna dahil olan yıldız futbolcu topla ilk buluşmasında İrfan Can'ın ortasında golünü atarak takımını maça ortak etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.
SERDAR GİRER GİRMEZ ATTI
Maçın ikinci yarısında oyuna giren Serdar Dursun, topla ilk buluşmasında İrfan Can'ın ortasında golünü atarak takımını maça ortak etti.
İşte Serdar'ın o golü;