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Yok artık Serdar Dursun! Maça girer girmez gol attı

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Fenerbahçe'nin ilk yarısını 1-0 geride kapattığı Rizespor maçına Serdar Dursun damga vurdu. İkinci yarının hemen başında oyuna dahil olan yıldız futbolcu topla ilk buluşmasında İrfan Can'ın ortasında golünü atarak takımını maça ortak etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı.

SERDAR GİRER GİRMEZ ATTI

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Serdar Dursun, topla ilk buluşmasında İrfan Can'ın ortasında golünü atarak takımını maça ortak etti.

İşte Serdar'ın o golü;

Yok artık Serdar Dursun! Maça girer girmez gol attı

Yok artık Serdar Dursun! Maça girer girmez gol attı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Eclipse Moon34:

Tam bir tiyatro maçı Rize kalecisi bu kadar bariz şike yapmasa şaka gibi ilk devre Rize feneri dağıttı devrede ne olduysa arkadaş Rize nin şutu yok ve kaleye gelen gol oldu

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Sinan Meydan:

Anlaşılan fener sana da çakmış

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