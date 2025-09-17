Yok artık Mourinho! Fenerbahçe'nin hayallerini yıkan takımın başına geçti

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin görevden aldığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Benfica ile anlaştı. Karabağ mağlubiyetinin ardından Bruno Lage ile yollarını ayıran Portekiz ekibi, tecrübeli hoca ile kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacak.

BENFICA'DA KRİTİK KARAR

Şampiyonlar Ligi'ne sahasında Karabağ karşısında aldığı 3-2'lik yenilgiyle başlayan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'nin görevine son verildi. Yönetim, takımın başına Jose Mourinho'yu getirme kararı aldı.

GECE YARISI TEKLİFİ

CNN Portekiz'in haberine göre Benfica Başkanı Rui Costa, Mourinho ile gece yarısı yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adamın teklife "evet" dediği, resmi açıklamanın çok kısa sürede yapılacağı belirtildi.

İLGİNÇ TESADÜF

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesi sonrası görevden alınan Mourinho'nun, bu kez Portekiz temsilcisinin başına geçmesi dikkat çekti.

SEÇİM KOZU

25 Ekim'de seçime gidecek olan Benfica'da Rui Costa'nın, Mourinho hamlesiyle muhalefet karşısında elini güçlendirmek istediği ifade edildi. Qarabağ yenilgisi sonrası adı öne çıkan muhalefet adayı Joao Noronho Lopes'in etkisinin bu hamleyle azalabileceği konuşuluyor.