Yok artık Manuel Neuer! Dün geceye damga vurdu
Real Madrid karşısında 9 kurtarış yapan 40 yaşındaki Manuel Neuer, performansıyla Bayern Münih galibiyetinin en önemli ismi oldu.
Bayern Münih’in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, Real Madrid karşısında sergilediği performansla maçın yıldızı oldu.
40 YAŞINDA DEV PERFORMANS
40 yaşındaki kaleci, karşılaşma boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti. Neuer’in refleksleri ve pozisyon bilgisi öne çıktı.
9 KURTARIŞLA KALEYİ KAPATTI
Maç boyunca toplam 9 kurtarış yapan Neuer, Real Madrid’in birçok net fırsatını engelledi ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Bayern Münih’in aldığı kritik galibiyette büyük pay sahibi olan tecrübeli file bekçisi, performansıyla alkış topladı.