Yok artık Manuel Neuer! Dün geceye damga vurdu

Bayern Münih’in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, Real Madrid karşısında sergilediği performansla maçın yıldızı oldu.

40 YAŞINDA DEV PERFORMANS

40 yaşındaki kaleci, karşılaşma boyunca yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti. Neuer’in refleksleri ve pozisyon bilgisi öne çıktı.

9 KURTARIŞLA KALEYİ KAPATTI

Maç boyunca toplam 9 kurtarış yapan Neuer, Real Madrid’in birçok net fırsatını engelledi ve takımının galibiyetinde başrol oynadı. Bayern Münih’in aldığı kritik galibiyette büyük pay sahibi olan tecrübeli file bekçisi, performansıyla alkış topladı.