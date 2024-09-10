Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, geceye damga vurdu ve büyük beğeni topladı. Aktürkoğlu'na, "Helal olsun sana" ,"Benfica'daki antrenmanlar işe yaramış" şeklinde yorumlar yapıldı.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
KEREM'E ÖVGÜ YAĞIYOR
Maçta 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu'na ise kısa sürede binlerce yorum yapıldı.
GRUPTA LİDERİZ
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalan milliler, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı Kerem AKtürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Karadağ'ı 2-0 ile geçen İzlanda ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında da Galler, Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye grup lideri oldu.
Oluşan puan durumu şu şekilde;
- Türkiye: 4 puan/+2 averaj
- Galler: 4 puan/+1 averaj
- İzlanda: 3 puan/0 averaj
- Karadağ: 0 puan/-3 averaj