Üye Girişi
Haberler

Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Maçta hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, geceye damga vurdu ve büyük beğeni topladı. Aktürkoğlu'na, "Helal olsun sana" ,"Benfica'daki antrenmanlar işe yaramış" şeklinde yorumlar yapıldı.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti. Ay-yıldızlılar, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

KEREM'E ÖVGÜ YAĞIYOR

Maçta 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu'na ise kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

GRUPTA LİDERİZ

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile deplasmanda golsüz berabere kalan milliler, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı Kerem AKtürkoğlu'nun golleriyle 3-1 yendi ve puanını 4'e yükseltti. İlk maçında Karadağ'ı 2-0 ile geçen İzlanda ise 3 puanda kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında da Galler, Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye grup lideri oldu.

Oluşan puan durumu şu şekilde;

  • Türkiye: 4 puan/+2 averaj
  • Galler: 4 puan/+1 averaj
  • İzlanda: 3 puan/0 averaj
  • Karadağ: 0 puan/-3 averaj
Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu İzlanda Benfica İzlanda Futbol Spor

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem

Gizli tanığın oğlu ilk kez konuştu: Ona artık baba demem

 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor

Arka koltuktaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
500

Yorumlar (3)

Eymen Tunç:

galatasaraylıların gözü yaşlı :D

32
2
yanıtYanıtla
Ercan Sönmez:

Ferdi'nin 30 milyon Euro yaptığı bir piyasada Kerem bedavaya gitti.

22
3
yanıtYanıtla
Sessiz ciglik:

Gs Kereme sahip cikmasi lazimdi.

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Söylemezsem Olmaz canlı izle 10 Eylül! Söylemezsem Olmaz saat kaçta, hangi kanalda? Söylemezsem Olmaz sunucuları kim? Söylemezsem Olmaz başladı mı, hangi kanalda? Bir kayıp çocuk haberi daha! Olay ne zaman, nerede oldu? Çanakkele'de kaybolan çocuk bulundu mu? Narin cinayetinde yayın yasağı kalktı mı? Narin Güran soruşturmasında son durum nedir? KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN? Ara tatiller hangi tarihte? 15 tatil ne zaman 2024? MEB takvimi! TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDAN KARELER! Masterchef 10 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selena dizisi Selin evlendi mi? Cansu Demirci kaç yaşında ve kiminle evlendi? İZMİR HAVA DURUMU: İzmir'de 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? Hava durumu İzmir! AYDIN HAVA DURUMU: Aydın'da 10 Eylül günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI | Baraj doluluk oranı arttı mı, yüzde kaç? İstanbul baraj doluluk oranı!
title