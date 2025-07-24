Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu

Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, ilk maçında 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Hazırlık maçında Suudi Arabistan şampiyonu Al Ittihad'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin gollerini 9. dakikada Youssef En-Nesyri, 16. dakikada Sebastian Szymanski ve 77 ve 88. dakikada Jhon Duran attı. Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe formasıyla ilk maçında yıldızlaştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, hazırlık maçında Karim Benzema ve N'Golo Kante'nin de formasını giydiği Suudi Arabistan şampiyonu Al Ittihad'ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Jhon Duran ilk maçında 2 gol kaydetti.

İLK MAÇINDA DOUBLE YAPTI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Youssef En-Nesyri, 16. dakikada Sebastian Szymanski ve 77 ve 88. dakikada Jhon Duran kaydetti. Kolombiyalı golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol kaydetti.

BEĞENİ YAĞDI

Biri dar açıdan sol ayağıyla, diğeri kafayla düzgün iki vuruş yapan genç santrforun performansı, hem kiralık olarak geldiği Suudi Arabistan'da hem de ülkesi Kolombiya'da geniş yankı uyandırdı.

Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu1. gol

Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu2.gol

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Duran emi

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