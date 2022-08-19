Yok artık Galatasaray! Eden Hazard transferi için düğmeye basıldı

Real Madrid'de kadro düşünülmeyen Eden Hazard için Galatasaray'ın harekete geçtiği öne sürüldü. 2019 yılında Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euroya transfer olan Belçikalı yıldız için eflatun-beyazlıların, en az 40 milyon euro istemesi transferin önündeki en büyük engel. Real Madrid'in talep ettiği bonservis sonrası sarı-kırmızılıların Hazard'ı kiralama formülüne gidebileceği belirtiliyor.

Dries Mertens, Lucas Torreira ve Seferovic gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, asıl bombayı patlatmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Hazard'ın peşinde olduğu iddia edildi.

REAL MADRID, HAZARD'I GÖZDEN ÇIKARDI

İspanyol medyasında çıkan haberlere göre, Galatasaray, Real Madrid'in gözden çıkardığı Eden Hazard'ı transfer etmek için harekete geçti. Ancelotti'nin kadroda düşünmediği Belçikalı yıldız için gelecek tekliflere açık olan eflatun-beyazlılar, futbolcuyu düşük bir bonservis ile bırakmayı düşünmüyor.

EN AZ 40 MİLYON EURO

2019'da Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euroya transfer olan Eden Hazard için eflatun-beyazlılar, 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Bu durum Galatasaray'ın önündeki en büyük engel olarak görülürken sarı-kırmızılıların kiralama formülüne gidebileceği öne sürüldü.