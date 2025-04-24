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Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor

Yok artık Diagne! Suudi Arabistan'da da tozu dumana katıyor
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Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük formaları giyen Mbaye Diagne, Suudi Arabistan'da da fırtına gibi esiyor. 2023'te Al-Qadsiah'a transfer olan Diagne, 33 maçta 29 gol atarak takımını üst lige taşıdı. Yeni sezonda 2. Lig takımı NEOM SC'de oynayan Diagne, 19 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Diagne'nin bu performansı, NEOM SC'nin bir üst lige çıkmasını garantiledi.

Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük formaları giyen Mbaye Diagne, 2023'te Suudi Arabistan 2. Lig ekibi Al-Qadsiah'a transfer olmuştu.

TOZU DUMANA KATIYOR

2023-2024 sezonunda 33 maçta 29 gole katkı sağlayarak takımı üst lige taşıyan Diagne, yeni sezona yine 2. Lig takımı olan NEOM SC'de başlamıştı. 33 yaşındaki futbolcu burada da forma giydiği maçlarda takımı sırtlayan isimlerden biri oldu.

2023'te transfer olduğu Al-Qadsiah'ta gol kralı olarak takımını bir üst lige çıkaran Diagne, tam 26 kez fileleri havalandırırken 3 kez de asist yapmıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte Diagne, bu kez bir başka 2. Lig ekibi NEOM SC'nin yolunu tuttu.

TAKIMI ÜST LİGE ÇIKARDI

Diagne burada da forma giydiği 19 maçta 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Diagne, Suudi Arabistan'da 2 sezonda çıktığı 52 maçta 36 gol atarak Kasımpaşa kariyerinin ardından en iyi dönemine ulaştı. NEOM SC de geçen sezon Al-Qadsiah'ın başardığı gibi bir üst lige çıkmayı garantiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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