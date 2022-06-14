Yok artık dedirtecek hamle! İstanbulspor, dünyaca ünlü futbolcu Belotti için harekete geçti
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor sürpriz bir transfer girişiminde bulundu. İstanbul ekibi, Süper Lig devlerinin de gündemine gelen golcü oyuncu Andrea Belotti ile ilgileniyor.
Süper Lig'e bu sezon yükselen ve lig de adından söz ettirmek isteyen İstanbulspor, transferde çok konuşulacak bir harekete imza atmaya hazırlanıyor. SportPress24'ün haberine göre; İstanbulspor'un Andrea Belotti ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU
28 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon sakatlıklardan dolayı sadece 19 maçta forma şansı buldu. Sezonu 5 gol ile tamamladı. Belotti, 2016-2017 sezonunda 28 gol 7 asist ile oynayarak kariyer sezonlarından biri geçirmişti.