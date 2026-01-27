Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar "Manchester City'ye yenilmeyiz" diyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiliz takımlarına karşı oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak olan Galatasaray'ın başında Buruk, İngiliz ekiplerine karşı çıktığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Buruk bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Manchester United, Liverpool ve Tottenham'ı mağlup etmeyi başardı.
OKAN BURUK'TAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un İngiliz takımlarına karşı sergilediği performans dikkat çekiyor.
YENİLGİ ALMADI
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında İngiliz ekiplerine karşı çıktığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Başarılı teknik adam bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
DEV RAKİPLERİ MAĞLUP ETTİ
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Manchester United karşısında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca Liverpool ve Tottenham'ı da mağlup etmeyi başardı.