Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar "Manchester City'ye yenilmeyiz" diyor

Okan Buruk'un yaptıklarını duyan taraftarlar 'Manchester City'ye yenilmeyiz' diyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiliz takımlarına karşı oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak olan Galatasaray'ın başında Buruk, İngiliz ekiplerine karşı çıktığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Buruk bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Manchester United, Liverpool ve Tottenham'ı mağlup etmeyi başardı.

  • Okan Buruk, Galatasaray'ın başında İngiliz takımlarına karşı oynadığı 4 maçta yenilgi almadı.
  • Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Manchester United, Liverpool ve Tottenham'ı mağlup etti.
  • Galatasaray, Okan Buruk döneminde İngiliz takımlarına karşı 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiliz takımlarına karşı oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

OKAN BURUK'TAN ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester City'ye konuk olacak. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un İngiliz takımlarına karşı sergilediği performans dikkat çekiyor.

YENİLGİ ALMADI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında İngiliz ekiplerine karşı çıktığı 4 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Başarılı teknik adam bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

DEV RAKİPLERİ MAĞLUP ETTİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Manchester United karşısında bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca Liverpool ve Tottenham'ı da mağlup etmeyi başardı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor


