Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor

LaLiga'nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup etti. Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 77. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten 5 dakika sonra Gonzalo Garcia'ya asist yaparak skoru belirleyen golün pasını verdi.

GONZALO GARCIA HAT-TRICK YAPTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri; Gonzalo Garcia (3 gol) Raul Asencio Fran Garcia kaydetti. Gonzalo'nun hat-trick'i tamamladığı son golde asisti yapan isim ise Arda Güler oldu.

İSPANYOL BASINI ARDA'YI KONUŞTU

Maçın ardından İspanyol basınında Arda Güler'in kısa sürede etkisini göstermesi öne çıkarıldı.

MARCA: TÜRK OYUNCUDAN BİR ASİST DAHA

Marca'daki değerlendirmede Arda Güler için, "77. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna girdi. Rakip savunmayı geçip ceza sahasına girdi ve Gonzalo'yu bulup maçı bitiren golün pasını verdi. Türk oyuncudan bir asist daha." ifadeleri kullanıldı.

AS: ASİST YAPMAK İÇİN ZAMANI VARDI

AS'ta yer alan yorumda ise, "Gonzalo'ya asist yapmak için zamanı vardı ve genç oyuncunun hat-trick'ini tamamlamasına olanak sağladı." denildi.

MUNDO DEPORTIVO: MAÇI SAKİNLEŞTİRDİ

Mundo Deportivo ise Arda için, "İkinci yarıda oyuna girerek maçı sakinleştirdi ve Gonzalo'ya asisti yapıp skoru 4-1'e getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

SPORT: GALİBİYETİ PERÇİNLEDİ

Sport'taki yorumda da şu ifadeler yer aldı: "Betis'in maçın son bölümünü kontrol etmesini engellemeye çalıştı. Ve bunu başardı. Oyuna girdi ve Gonzalo'ya dördüncü golün asistini yaptı. Bu gol galibiyeti perçinledi."

Görüntü: S Sport

