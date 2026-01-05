Yok artık Arda! Oyuna girip 5 dakika sonra yaptığına beğeni yağıyor
Real Madrid, LaLiga'da Real Betis'i 5-1 mağlup etti. Maçın yıldızı hat-trick yapan Gonzalo Garcia oldu. Fakat gecenin sürprizi Arda Güler'den geldi. Yedek kulübesinde başlayan Arda, 77. dakikada oyuna girip sadece 5 dakika sonra asist yaptı. Gonzalo'nun hat-trick'ini tamamlayan son golde asisti yapan isim Arda Güler oldu. İspanyol basını, milli futbolcunun kısa sürede maça etki etmesini öne çıkararak performansını övgüyle değerlendirdi.
LaLiga'nın 18. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i 5-1 mağlup etti. Arda Güler karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 77. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, oyuna girdikten 5 dakika sonra Gonzalo Garcia'ya asist yaparak skoru belirleyen golün pasını verdi.
GONZALO GARCIA HAT-TRICK YAPTI
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri; Gonzalo Garcia (3 gol) Raul Asencio Fran Garcia kaydetti. Gonzalo'nun hat-trick'i tamamladığı son golde asisti yapan isim ise Arda Güler oldu.
İSPANYOL BASINI ARDA'YI KONUŞTU
Maçın ardından İspanyol basınında Arda Güler'in kısa sürede etkisini göstermesi öne çıkarıldı.
MARCA: TÜRK OYUNCUDAN BİR ASİST DAHA
Marca'daki değerlendirmede Arda Güler için, "77. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna girdi. Rakip savunmayı geçip ceza sahasına girdi ve Gonzalo'yu bulup maçı bitiren golün pasını verdi. Türk oyuncudan bir asist daha." ifadeleri kullanıldı.
AS: ASİST YAPMAK İÇİN ZAMANI VARDI
AS'ta yer alan yorumda ise, "Gonzalo'ya asist yapmak için zamanı vardı ve genç oyuncunun hat-trick'ini tamamlamasına olanak sağladı." denildi.
MUNDO DEPORTIVO: MAÇI SAKİNLEŞTİRDİ
Mundo Deportivo ise Arda için, "İkinci yarıda oyuna girerek maçı sakinleştirdi ve Gonzalo'ya asisti yapıp skoru 4-1'e getirdi." değerlendirmesinde bulundu.
SPORT: GALİBİYETİ PERÇİNLEDİ
Sport'taki yorumda da şu ifadeler yer aldı: "Betis'in maçın son bölümünü kontrol etmesini engellemeye çalıştı. Ve bunu başardı. Oyuna girdi ve Gonzalo'ya dördüncü golün asistini yaptı. Bu gol galibiyeti perçinledi."