Yok artık Arda Güler! Sahanın diğer ucundan ayakla basket attı

Yok artık Arda Güler! Sahanın diğer ucundan ayakla basket attı
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Yok artık Arda Güler! Sahanın diğer ucundan ayakla basket attı
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Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, sahanın bir ucundan öbür ucundaki potaya ayağıyla attığı basketle izleyenleri hayrete düşürdü. Bu inanılmaz atışıyla "Yok artık" dedirtti.

Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, futbol sahalarında olduğu kadar basket sahasında da yeteneğini konuşturdu.

ARDA'DAN İNANILMAZ BASKET

Genç yıldız, sahanın bir ucundan diğer ucundaki potaya ayağıyla basket atarak izleyenleri hayrete düşürdü. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Genç yıldızımız Arda Güler, Real Madrid ile geçtiğimiz sezonda toplam 49 maça çıktı ve takımına 6 gol 11 asistlik katkıda bulundu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHrn BSK:

Bu kadar şişirmeyin, netice de insan, yaptığı şey de sadece futbol ve sizin aklınızın almayacağı paraları aptalca bir iş yaparak kazanıyorlar. Bilimsel bir bir buluş yapan bir tane vatandaşımızı da böyle haber yapsanıza..!

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