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Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti

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Real Madrid'in Leganes karşısında 3-0'lık galibiyetinde Arda Güler'ın performansı büyük beğeni topladı. Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği Arda, attığı çalımlar ve yaptığı asist ile dikkat çekti. Maça ilk 11'de başlayan Arda, Valverde'nin golünün asistini yaptı ve bu sezon ilk kez gole katkıda bulundu. 75 dakika sahada kalan milli futbolcu, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı ve 2 kilit pas verdi. Real Madrid, bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı ve liderle puan farkını 4'e indirdi.

İspanya La Liga 14. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı. Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği Arda Güler, maçta attığı çalımlar ve yaptığı asistle büyük beğeni aldı.

ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 85. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin golününün asistini yapan isim oldu. Arda ayrıca bu sezon ilk kez gole katkı yaptı.

75 dakika sahada kalan milli futbolcu, etkili performansıyla göz doldurdu. 60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı. 2 kilit pas veren genç futolcu, 1 asist yaptı ve 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamladı.

Arda Güler'in Leganes karşısındaki performansı;

  • 75 dakika
  • 1 asist
  • 60 kez topla buluşma
  • 38/41 isabetli pas (%93 isabetli)
  • 2 kilit pas
  • 0.42 gol beklentisi
Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (37)

Haber YorumlarıAli erdem:

Dünyada bizim kadar abartan başka bir millet yoktur :))) kesinlikle r Madrid oyuncusu değil göreceksiniz kısa sürede gönderilecek takımdan gönderilicek

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Haber YorumlarıAhmet null:

Bir çalım attı birde serbest vuruşta topu dokundu

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Haber YorumlarıMEHMET EMİN BİRGÜL:

yine mi :) ancelotti uyumamıştır okadar pişman keşke maç başlamadan sahaya alsaydım diyor

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Haber YorumlarıG Ergün:

süpsr star milli tskımda ne yapıyor.türk haber sitelerinden ne çekti ancelotti her hafta aynı hikaye adam pişmanmış ;)

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Haber YorumlarıTahir Tahin:

Arda gaz çıkarsa haber yapıyorsunuz.

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Haber YorumlarıWien:

Asist dediği serbest vuruşta topa dokundu sadece :))

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Haber YorumlarıTarık Avsar:

Başlığı görünce bende bişey sandım xd

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Haber YorumlarıEngin Demir:

Adamı bide uzaya yollayın tam olsun !! Ne gaz varmış bizde bitmeyen !! Haftaya yine yedek olacağını bile bile abartmak ! helal olsun

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Haber YorumlarıEmin emin:

Yeğennnn mesele Türkiye'de oynayıp 5 kişiye çalım atıp gol atirmak değil, Real Madrid de oynayıp Golden önceki o son topa dokunmak

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Haber YorumlarıSebastian Szymanski:

ne dıyo bun kerkenezler, Arda hafta sonu sizin evdeydi sanırım. Bu çekememezlık nedir!

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