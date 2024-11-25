Yok artık Arda: Dün akşam yaptıklarıyla Ancelotti'yi pişman etti
Real Madrid'in Leganes karşısında 3-0'lık galibiyetinde Arda Güler'ın performansı büyük beğeni topladı. Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği Arda, attığı çalımlar ve yaptığı asist ile dikkat çekti. Maça ilk 11'de başlayan Arda, Valverde'nin golünün asistini yaptı ve bu sezon ilk kez gole katkıda bulundu. 75 dakika sahada kalan milli futbolcu, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı ve 2 kilit pas verdi. Real Madrid, bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı ve liderle puan farkını 4'e indirdi.
İspanya La Liga 14. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Leganes ile karşılaştı. Leganes ev sahipliğinde oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı. Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin fazla süre vermediği Arda Güler, maçta attığı çalımlar ve yaptığı asistle büyük beğeni aldı.
ARDA GÜLER MAÇA DAMGA VURDU
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Kylian Mbappe, 66. dakikada Fede Valverde ve 85. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Valverde'nin golününün asistini yapan isim oldu. Arda ayrıca bu sezon ilk kez gole katkı yaptı.
75 dakika sahada kalan milli futbolcu, etkili performansıyla göz doldurdu. 60 kez topla buluşan Arda, yüzde 93 pas isabet oranıyla oynadı. 2 kilit pas veren genç futolcu, 1 asist yaptı ve 0.42 gol beklentisiyle maçı tamamladı.
Arda Güler'in Leganes karşısındaki performansı;
- 75 dakika
- 1 asist
- 60 kez topla buluşma
- 38/41 isabetli pas (%93 isabetli)
- 2 kilit pas
- 0.42 gol beklentisi