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Yok artık Ankaragücü! Dortmund'un 25 milyon euroluk yıldızını transfer ettiler

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Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından Nico Schulz'u transfer etti. 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Nico Schulz, Borussia Dortmund'dan 2019 yılında 25.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü, flaş bir transferi resmen açıkladı. Sarı lacivertliler son olarak Almanya'nın Borussia Dortmund takımının formasını giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nico Schulz ile anlaşarak oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız Levent Onuk katıldı" ifadeleri yer aldı.

25 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Borussia Dortmund, 31 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Hoffenheim'a 25.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer etmişti. Alman Milli Takımı'nda da 12 kez forma giyen Schulz, Dortmund'ta geçen sezon 24 maçta oynamıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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