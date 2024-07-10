Yok artık Aboubakar! Suudi Arabistan'dan teklif aldı, düşünmeden reddetti
Süper Lig devi Beşiktaş'ta geleceği henüz netlik kazanmayan Vincent Aboubakar'a Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi Arabistan'dan bir kulüpten 3 milyon euro maaş teklif alan Aboubakar, bu teklifi az bulduğu için reddetti.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vincent Aboubakar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
TEKLİFİ REDDETTİ
Suudi Arabistan'dan bir takımın Aboubakar'a 3 milyon euro civarında maaş teklifinde bulunduğu ancak Kamerunlu yıldızın bu teklifi kabul etmediği öne sürüldü.
14 GOLE KATKI SAĞLADI
32 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 resmi maçta 11 gol attı ve 3 asist yaptı.