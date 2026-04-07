Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Bükreş Üniversitesi Hastanesi, yoğun bakımda bulunan Mircea Lucescu'nun çoklu felç geçirdiğini ve birçok damarının tıkanık olduğunu duyurdu.

Antrenmanda rahatsızlanmasının ardından Bükreş Üniversite Hastanesi'nden taburcu olacağı 3 Nisan Cuma günü kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Mircea Lucescu'nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

LUCESCU'NUN SON SAĞLIK DURUMU

Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden Mircea Lucescu'nun son sağlık durumuna dair açıklama gelirken, 80 yaşındaki deneyimli teknik adamın çoklu felç geçirdiği ve birçok damarının tıkanık olduğu belirtildi. 

''ÇOKLU FELÇ GEÇİRDİ''

Hastaneden yapılan açıklamada, "Mircea Lucescu, bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildi. Hastayı tedavi eden doktorlar durumu ayrıntılı olarak incelemiş ve aileye bilgi vermiştir. Tomografi incelemesinde çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ve pulmoner tromboemboli odakları saptanmıştır; Lucescu, hastanedeki multidisipliner ekibin sıkı gözetimi altında kalacaktır." denildi.

İsmail Elal
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı

Tehditler havada uçuşurken İran, ABD'ye tüm kapıları kapattı

Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama

ABD'den İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili ilk açıklama
10 kişiyle tam 4 gol! Hatayspor, 1. Lig'de bu sezon ilk kez kazandı

10 kişiyle rakibini gole boğdular