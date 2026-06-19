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İzmir'de YKS nedeniyle meydanlarda maç yayını olmayacak

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İzmir Valiliği, 20-21 Haziran'daki YKS nedeniyle gürültü kirliliği oluşturacak etkinliklere izin vermeyecek. Bu kapsamda Türkiye-Paraguay maçının dev ekrandan yayını iptal edildi.

İZMİR Valiliği, 20- 21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) nedeniyle aday ve görevlilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşımını engelleyebilecek ve gürültü kirliliğine neden olacak etkinliklere izin verilmeyeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, alınan bu önlemler kapsamında FIFA Dünya Kupası'nda yarın dev ekrandan yayınlanması planlanan Türkiye- Paraguay karşılaşmasına ilişkin etkinliği iptal etti.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde cumartesi sabah, pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. İzmir Valiliği ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla, adayların ve görevlilerin zamanında sınav binalarına ulaşımlarının sağlanmasının önemine dikkat çekti ve sınav binalarının bulunduğu bölgelerde konser, sosyal etkinlikler, bakım onarım çalışması gibi nedenlerle çevre ve gürültü kirliliğine meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı. Alınan bu önlemler kapsamında A Milli Takım'ın Paraguay maçı için planlanan dev ekranda yayın organizasyonları iptal oldu. Maç için Bornova, Konak, Karşıyaka ve Buca'da dev ekranlardan yayın planlanıyordu. Tüm valiliklere YKS nedeniyle aynı talimatın verildiği, bu maçta meydanlarda yayın olmayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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