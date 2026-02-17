Haberler

Yinet attı! En-Neysri durdurulamıyor

Güncelleme:
Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nun 8. hafta maçında Al-Ittihad, deplasmanda Al Sadd'ı 4-1 mağlup etti. Youssef En-Nesyri, karşılaşmayı 1 golle tamamladı. Faslı oyuncu, dördüncü maçında 3. golünü kaydetti.

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 8. hafta maçında Roberto Mancini yönetimindeki Katar ekibi Al Sadd ile Youssef En-Nesyri'nin formasını giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Ittihad, 4-1'lik skorla kazandı.

EN-NESYRI ATTI, AL ITTIHAD KAZANDI

Al Sadd, 6. dakikada Roberto Firmino ile öne geçti. Al Ittihad, bu gole 10. dakikada Houssem Aouar ile karşılık verdi. Konuk ekip Al Ittihad'ın diğer golleri 18. dakikada Youssef En Nesyri, 33. dakikada Pedro Miguel (K.K) ve 63. dakikada Stephane Paul Keller'den geldi.

DÖRDÜNCÜ MAÇINDA 3. GOL

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi ekibine imza atan Youssef En Nesyri, yeni kulübündeki dördüncü maçında, 3. golüne ulaştı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Al Ittihad, puanını 15'e yükseltti. Al Sadd ise 8 puanda kaldı. İki takım da Asya Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı.

