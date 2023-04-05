Yine yeni yeniden! Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Jorge Jesus'la 'şimdilik' yola devam kararı alan Fenerbahçe'de, Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçı her şey için belirleyici olacak. Muhtemel ayrılık halinde hoca adaylarını da değerlendiren Sarı-Lacivertliler'de Aykut Kocaman ismi de gündemde.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller yerle bir oldu. Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Sarı-Lacivertliler için şampiyonluk umutları eskisi kadar güçlü değil.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Avrupa Ligi'nde de elenen Fenerbahçe'de en gerçekçi hedef Ziraat Türkiye Kupası olarak görülüyor. Perşembe günü çeyrek finalde Kayserispor'la oynanacak karşılaşma Fenerbahçe'nin kırılma noktası olacak.

JESUS İÇİN BELİRLEYİCİ MAÇ

Jorge Jesus'la devam kararı alan Fenerbahçe, bu konuyu Kayserispor maçı sonrasına bıraktı. Türkiye Kupası'nda da atılacak bir havlu Jesus'u koltuğundan edebilir.

YERLİ ADAYLAR GÜNDEMDE

Camia içinde olası bir ayrılığa karşı yerli hoca adayları konuşulmaya başlandı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve 2011'de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Aykut Kocaman ismi de gündemde.

"EN BÜYÜK HATAM"

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki görev süresinde yaptığı en büyük hatanın Aykut Kocaman'ı göndermek olduğunu söylemiş, "Başkan olur olmaz Aykut Kocaman'ı göndermek pişmanlığım. Bu kadar büyük bir değişim hızlıca yapılmamalıydı" demişti.

ÜÇÜNCÜ KEZ

Aykut Kocaman yeniden Sarı-Lacivertli takımla anlaşırsa, Fenerbahçe'deki üçüncü dönemini yaşayacak.