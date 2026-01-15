Haberler

Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

Güncelleme:
Real Madrid'in Kral Kupası maçında Albacete'ye 3-2 yenilerek elendiği mücadelede Albaceteli bir taraftar, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a yönelik ırkçı bir saldırıda bulundu. İspanya Futbol Federasyonu ve yerel emniyet birimleri, kamera kayıtlarını inceleyerek bu eylemi gerçekleştiren şahsı tespit etmeye çalışıyor.

  • Bir Albacete taraftarı, Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a sahaya muz fırlatarak ırkçı bir saldırı gerçekleştirdi.
  • İspanya Futbol Federasyonu ve yerel emniyet birimleri, kamera kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştiren kişiyi tespit etmeye çalışıyor.
  • Albacete kulübünün, yaşanan olay nedeniyle ağır bir para cezası veya saha kapama cezası alabileceği belirtiliyor.

İspanya 2. Lig takımı Albacete, Kral Kupası'nda Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek tüm dünyanın ilgisini çeken bir galibiyete imza attı.

ALBACETE TARAFTARINDAN IRKÇILIK

Galibiyetin ardından İspanya'da maçın sonucundan çok tribünlerdeki bir taraftarın hareketi gündemi derinden sarstı. Bir Albacete taraftarının, Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a yönelik ırkçı bir saldırıda bulunarak sahaya muz fırlattığı ortaya çıktı.Son yıllarda deplasman maçlarında sık sık ırkçı tacizlere maruz kalan Vinicius Jr., bir kez daha aynı mağduriyeti yaşadı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan İspanya Futbol Federasyonu ve yerel emniyet birimleri, kamera kayıtlarını inceleyerek bu eylemi gerçekleştiren şahsı tespit etmeye çalışıyor. Albacete kulübünün de yaşanan bu olay nedeniyle ağır bir para cezası veya saha kapama cezası alabileceği konuşuluyor.

Cemre Yıldız
500

