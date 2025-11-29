Haberler

Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Sakaryaspor forması giyen Caner Erkin, Ümraniyespor maçının 52. dakikasında küfür ettiği için direkt kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3. kez kırmızı kart gördü.

  • Caner Erkin, Sakaryaspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçta küfür ettiği için kırmızı kart gördü.
  • Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor ile çıktığı 8 maçta 3 kez kırmızı kart gördü.
  • Caner Erkin, bu sezon Sakaryaspor ile 8 maçta 2 golün asistini yaptı.

Sezon başında Eyüpspor'dan TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a imza atan Caner Erkin, yaptıklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

KÜFÜR ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sakaryaspor'un ligde Ümraniyespor ile oynadıpı maçta forma giyen 37 yaşındaki Caner Erkin, takımıyla çıktığı sekizinci maçta 3'ncü kez kırmızı kart gördü. Deneyimli oyuncu, maçın 52. dakikasında ettiği küfür nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KARTLAR

Caner Erkin, daha önce de Bandırmaspor ve Pendikspor maçlarında kırmızı kart görmüştü. Yıldız isim, bu maçlarda küfürlü söylem ve takım arkadaşına tokat atma eylemlerinin ardından oyundan atılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla 8 maçta süre alan Caner Erkin, bu maçlarda atılan 2 golün pasını vermeyi başardı.

