Yine Caner Erkin yine olay! Bakın bu kez neden kırmızı kart gördü

Sezon başında Eyüpspor'dan TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a imza atan Caner Erkin, yaptıklarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

KÜFÜR ETTİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sakaryaspor'un ligde Ümraniyespor ile oynadıpı maçta forma giyen 37 yaşındaki Caner Erkin, takımıyla çıktığı sekizinci maçta 3'ncü kez kırmızı kart gördü. Deneyimli oyuncu, maçın 52. dakikasında ettiği küfür nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KARTLAR

Caner Erkin, daha önce de Bandırmaspor ve Pendikspor maçlarında kırmızı kart görmüştü. Yıldız isim, bu maçlarda küfürlü söylem ve takım arkadaşına tokat atma eylemlerinin ardından oyundan atılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla 8 maçta süre alan Caner Erkin, bu maçlarda atılan 2 golün pasını vermeyi başardı.